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Тренер "Тобола" объяснил вылет из Кубка Казахстана

Тренер "Тобола" объяснил вылет из Кубка Казахстана
©ФК "Тобол"
Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана

Главный тренер "Тобола" Александр Москаленко прокомментировал ответную игру с "Шахтером" (0:2) в 1/2 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По сумме двух игр костанайцы проиграли со счетом 2:7 и выбыли из нынешнего розыгрыша.

"Перед ответной игрой мы столкнулись с определенными проблемами. Из-за перебора желтых карточек игру пропустили Йованчич, Жарынбетов, Жумашев. Многие игроки прибыли из расположения сборных и, к сожалению, не смогли сыграть ответный матч по причине травм, также некоторые футболисты были с симптомами ОРВИ.

Исходя из текущего положения, выставить оптимальный состав на игру не было возможным. Ротация состава привела к тому, что футболисты играли не на свойственных им позициях. Содержание игры оставляло желать лучшего. Мы не смогли полностью раскрыть свой потенциал в данной игре, что привело к такому результату", - приводит его слова пресс-служба клуба.

Напомним, что другим финалистом стал "Кайрат". Решающий матч за Кубок страны пройдет 28 ноября в Нур-Султане.

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Метки:
Тобол ФК Кубок РК по футболу Шахтер ФК

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