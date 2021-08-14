"Тараз" вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана

"Тараз" сыграл вничью с "Махтааралом" в последнем матче группы В Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Это позволило команде выйти в четвертьфинал турнира.

В следующую стадию розыгрыша проходят по два участника от каждого квартета. "Таразу" для этого было достаточно не проиграть на своем поле, и встреча завершилась со счетом 1:1. Урош Ненадович вывел хозяев вперед на 33-й минуте, а сравнял Рашид Люхай на 61-й.

После шести туров "Тараз" набрал десять очков и уже точно не опустится ниже второго места в группе. Обладатель следующей путевки определится после матча, в котором сыграют "Тобол" и "Атырау", он состоится завтра, 15 августа. С положением команд можно ознакомиться здесь.

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