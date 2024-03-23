Стали известны пары 1/8 финала Кубка Казахстана

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Сегодня 18:20
©ФК "Астана"

Определились соперники команд-участников 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу, передает Vesti.kz со ссылкой на QFL.kz.

Игры стадии 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу состоятся 13 и 14 апреля 2024 года.

В этом раунде сыграют все клубы Премьер-Лиги этого сезона и клубы "Онтустик", "Тараз", SD Family, которые стали победителями предварительного этапа турнира.

Отметим, что противостояние на данной стадии будет состоять из одного матча. Игры пройдут на стадионах клубов, которые ранее по результатам жеребьевки были определены хозяевами. 

Таким образом 13 апреля "Кайсар" сыграет с "Тоболом". "Атырау" примет SD Family, "Кайрат" померится силами с "Тураном", а в столице пройдет дерби между "Женисом" и "Астаной".

На следующий день состоятся игры "Тараз" - "Ордабасы", "Онтустик" - "Кызылжар", "Елимай" - "Шахтер", "Актобе" - "Жетысу".

Напомним, матчи 1/4 финала запланированы на 8 мая, а полуфинальные игры состоятся 29 мая и 19 июня. Обладатель Кубка Казахстана по футболу определится в финале 29 сентября.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 2 2 0 0 6-2 6
2 Астана 2 2 0 0 4-0 6
3 Ордабасы 2 1 1 0 6-1 4
4 Кайрат 2 1 1 0 2-1 4
5 Кызылжар 2 1 0 1 4-2 3
6 Актобе 1 1 0 0 3-1 3
7 Женис 2 1 0 1 1-2 3
8 Атырау 2 0 2 0 1-1 2
9 Елимай 2 0 1 1 2-4 1
10 Туран 2 0 1 1 0-2 1
11 Жетысу 1 0 0 1 0-2 0
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 2 0 0 2 0-6 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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