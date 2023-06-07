Стали известны пары 1/2 финала Кубка Казахстана

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Вчера 23:58
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Определились полуфинальные пары Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Астана" встретится с действующим обладателем трофея "Ордабасы". Первая игра пройдет в столице, а ответная состоится в Шымкенте.

Во второй паре встретятся "Тобол" и "Атырау". Первая встреча будет сыграна в Костанае, а ответная в Атырау.

Матчи пройдут 28 июня и 8 июля.

Напомним, что в четвертьфинале "Астана" прошла "Туран", "Ордабасы" оказался сильнее "Кызыл-Жара". "Тобол" преодолел барьер в лице "Шахтера", а "Атырау" оставил за бортом турнира самый титулованный клуб Кубка Казахстана алматинский "Кайрат".

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Метки:
Кубок РК по футболу Астана ФК Ордабасы ФК Тобол ФК Казахстан Атырау ФК

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