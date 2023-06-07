"Шахтер" и "Тобол" выявили полуфиналиста Кубка Казахстана

"Тобол" вышел в 1/2 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ответном матче 1/4 финала Костанайцы встречались в Караганде с местным "Шахтером". Игра завершилась минимальной победой хозяев - 1:0.

Единственный гол на первой добавленной ко второму тайму минуте забил колумбийский легионер Рохер Каньяс, добивший мяч в ворота после нереализованного пенальти.

Впрочем, этой победы не хватило "горнякам" для общего успеха поскольку в первом матче костанайцы выиграли со счетом 2:0.