Прямая трансляция ответного матча 1/2 финала Кубка Казахстана "Кайрат" - "Астана"

Сегодня, 20 ноября, состоится ответный полуфинальный матч Кубка Казахстана по футболу между "Кайратом" и "Астаной", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча пройдет в Алматы и начнется в 15:00. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
В первой игре, прошедшей 7 ноября в Нур-Султане, победил алматинский клуб - 3:0.
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Отметим, что второй полуфинальный поединок "Тобол" - "Шахтер" пройдет 21 ноября в Костанае, начало - в 16:00. В первой игре успеха добился карагандинский клуб со счетом 5:2.
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