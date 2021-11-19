Разминка для "Кайрата" и попытка "Тобола" сделать требл. Превью к ответным матчам 1/2 финала Кубка Казахстана

В выходные пройдут ответные матчи 1/2 финала Кубка Казахстана по футболу. Корреспондент Vesti.kz более подробно рассказывает о предстоящих играх.

Футбол. Кубок Казахстана. 1/2 финала

20 ноября (суббота)

"Кайрат" - "Астана" (первый матч 3:0)

Похоже, интрига в этом противостоянии утрачена. "Астана" в своем нынешнем состоянии имеет, наверное, самую слабую команду в своей истории. Первый поединок, состоявшийся в Нур-Султане, алматинцы безоговорочно выиграли со счетом 3:0. Очевидно, что и в ответном поединке предпосылок на благоприятный исход для "Астаны" нет.

Для "Кайрата" предстоящая встреча будет хорошей разминкой в преддверии домашнего матча Лиги конференций со швейцарским "Базелем". А "Астана" пребывает немного в других реалиях. Команда уже точно лишилась главного тренера и получила трансферный бан. А один из лидеров команды Антонио Рукавина завершил карьеру после первого поединка с алматинцами.

Таким образом, некогда принципиальное противостояние превращается в избиение более сильными откровенно слабых соперников.

Начало - в 15:00.

21 ноября (воскресенье)

"Тобол" - "Шахтер" (первый матч 2:5)

"Тобол" неожиданно был разгромлен "горняками" в первом матче. Впрочем, этот поединок стал знаменательным не благодаря сенсации, а тем, что впервые в истории казахстанского футбола судьям понадобилось прибегнуть к помощи системы VAR для определения правильности эпизода.

Ответный матч обещает быть интересным. Впрочем, на днях была информация о бойкоте игроками "Шахтера" предстоящей игры. По слухам, "горняки" могут пойти на такой шаг из-за задолженности перед ними. Хотя это пока никто не подтвердил и не опроверг. Поэтому у карагандинцев есть хороший шанс выйти в финал и попытаться выиграть трофей. "Тобол", побеждавший в КПЛ-2021 и в Суперкубке Казахстана, также имеет шансы на успех в ближайшей встрече и побороться за требл.

Начало - в 16:00.

Отметим, что на матчах Кубка Казахстана также будет использована система VAR. Финал пройдет 28 ноября в Нур-Султане.

Фото: ФК "Кайрат"© (1), ФК "Тобол"© (2)