 WJfh9OGXDJJpoZfMZhGsqflgXHjoOotRScCc7Dnr
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Разминка для "Кайрата" и попытка "Тобола" сделать требл. Превью к ответным матчам 1/2 финала Кубка Казахстана

Разминка для "Кайрата" и попытка "Тобола" сделать требл. Превью к ответным матчам 1/2 финала Кубка Казахстана
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана

В выходные пройдут ответные матчи 1/2 финала Кубка Казахстана по футболу. Корреспондент Vesti.kz более подробно рассказывает о предстоящих играх.

Футбол. Кубок Казахстана. 1/2 финала

20 ноября (суббота)

"Кайрат" - "Астана" (первый матч 3:0)

Похоже, интрига в этом противостоянии утрачена. "Астана" в своем нынешнем состоянии имеет, наверное, самую слабую команду в своей истории. Первый поединок, состоявшийся в Нур-Султане, алматинцы безоговорочно выиграли со счетом 3:0. Очевидно, что и в ответном поединке предпосылок на благоприятный исход для "Астаны" нет.

Для "Кайрата" предстоящая встреча будет хорошей разминкой в преддверии домашнего матча Лиги конференций со швейцарским "Базелем". А "Астана" пребывает немного в других реалиях. Команда уже точно лишилась главного тренера и получила трансферный бан. А один из лидеров команды Антонио Рукавина завершил карьеру после первого поединка с алматинцами.

Таким образом, некогда принципиальное противостояние превращается в избиение более сильными откровенно слабых соперников.

Начало - в 15:00.

21 ноября (воскресенье)

"Тобол" - "Шахтер" (первый матч 2:5)

"Тобол" неожиданно был разгромлен "горняками" в первом матче. Впрочем, этот поединок стал знаменательным не благодаря сенсации, а тем, что впервые в истории казахстанского футбола судьям понадобилось прибегнуть к помощи системы VAR для определения правильности эпизода.

Ответный матч обещает быть интересным. Впрочем, на днях была информация о бойкоте игроками "Шахтера" предстоящей игры. По слухам, "горняки" могут пойти на такой шаг из-за задолженности перед ними. Хотя это пока никто не подтвердил и не опроверг. Поэтому у карагандинцев есть хороший шанс выйти в финал и попытаться выиграть трофей. "Тобол", побеждавший в КПЛ-2021 и в Суперкубке Казахстана, также имеет шансы на успех в ближайшей встрече и побороться за требл.

Начало - в 16:00.

Отметим, что на матчах Кубка Казахстана также будет использована система VAR. Финал пройдет 28 ноября в Нур-Султане.

Фото: ФК "Кайрат"© (1), ФК "Тобол"© (2)

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Кубок РК по футболу КПЛ-2021 Суперкубок Казахстана Астана ФК Кайрат ФК Тобол ФК Шахтер ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:21
Футбол
Разминка для "Кайрата" и попытка "Тобола" сделать требл. Превью к ответным матчам 1/2 финала Кубка Казахстана Разминка для "Кайрата" и попытка "Тобола" сделать требл. Превью к ответным матчам 1/2 финала Кубка Казахстана
Сегодня , 07:14
Футбол
Минус Вагнер и Канте. С кем расстанется "Кайрат" после сокращения бюджета? Минус Вагнер и Канте. С кем расстанется "Кайрат" после сокращения бюджета?
Вчера , 15:15
Футбол
Минимальная поддержка от государства и акцент на детский спорт? Что ждет казахстанский футбол после 0:8 от Франции Минимальная поддержка от государства и акцент на детский спорт? Что ждет казахстанский футбол после 0:8 от Франции
17 ноября, 22:16
Футбол
Игроки "Шахтера" могут не выйти на матч Кубка Казахстана с "Тоболом". В команде зреет бунт Игроки "Шахтера" могут не выйти на матч Кубка Казахстана с "Тоболом". В команде зреет бунт
9 ноября, 17:50
Футбол
Приемлемый уровень и готовность играть. Нужно ли "Кайрату" оставлять Вагнера Лава? Приемлемый уровень и готовность играть. Нужно ли "Кайрату" оставлять Вагнера Лава?
8 ноября, 23:01
Футбол
Закат славы "Актобе" и критика от Стойлова. Чем запомнился в КПЛ кандидат на пост главного тренера "Астаны" Закат славы "Актобе" и критика от Стойлова. Чем запомнился в КПЛ кандидат на пост главного тренера "Астаны"
8 ноября, 21:10
Футбол
Мнимое преимущество, разгромы и два года без побед. Как "Астана" и "Кайрат" рубились в Нур-Султане Мнимое преимущество, разгромы и два года без побед. Как "Астана" и "Кайрат" рубились в Нур-Султане
8 ноября, 07:24
Футбол
"Я доволен". Бердыев - о разгроме "Астаны" и настрое на ответный матч за выход в финал Кубка Казахстана "Я доволен". Бердыев - о разгроме "Астаны" и настрое на ответный матч за выход в финал Кубка Казахстана
7 ноября, 19:58
Футбол
"Кайрат" забил на 7-й компенсированной минуте и разгромил "Астану" в Кубке Казахстана "Кайрат" забил на 7-й компенсированной минуте и разгромил "Астану" в Кубке Казахстана
7 ноября, 17:10
Футбол
Стали известны составы "Астаны" и "Кайрата" на первый матч 1/2 финала Кубка Казахстана Стали известны составы "Астаны" и "Кайрата" на первый матч 1/2 финала Кубка Казахстана
7 ноября, 14:39
Футбол
Опытный защитник уходит из "Астаны". Матч против "Кайрата" может стать последним Опытный защитник уходит из "Астаны". Матч против "Кайрата" может стать последним
7 ноября, 09:21
Футбол
Прямая трансляция первого матча "Астана" - "Кайрат" за выход в финал Кубка Казахстана Прямая трансляция первого матча "Астана" - "Кайрат" за выход в финал Кубка Казахстана
6 ноября, 21:21
Футбол
В казахстанском футболе впервые использовали VAR В казахстанском футболе впервые использовали VAR
6 ноября, 16:54
Футбол
Требл отменяется? "Тобол" пропустил 5 мячей от "Шахтера" в первом матче за выход в финал Кубка Казахстана Требл отменяется? "Тобол" пропустил 5 мячей от "Шахтера" в первом матче за выход в финал Кубка Казахстана
6 ноября, 10:32
Футбол
Убедительный Оганесян, невнятные Кейлер и Миканович. На кого может рассчитывать Бердыев после травмы Вороговского Убедительный Оганесян, невнятные Кейлер и Миканович. На кого может рассчитывать Бердыев после травмы Вороговского
6 ноября, 08:19
Футбол
VAR, проблемы "Астаны" и бездомный "Шахтер". Превью к 1/2 финала Кубка Казахстана VAR, проблемы "Астаны" и бездомный "Шахтер". Превью к 1/2 финала Кубка Казахстана
6 ноября, 07:55
Футбол
Прямая трансляция первого матча 1/2 финала Кубка Казахстана "Шахтер" - "Тобол" Прямая трансляция первого матча 1/2 финала Кубка Казахстана "Шахтер" - "Тобол"
5 ноября, 11:32
Футбол
Тихонов рассказал о своем будущем в "Астане" и апелляции после двухлетней дисквалификации Тихонов рассказал о своем будущем в "Астане" и апелляции после двухлетней дисквалификации
4 ноября, 15:40
Футбол
"Шахтер" проведет на нейтральном поле домашний матч Кубка Казахстана с "Тоболом" "Шахтер" проведет на нейтральном поле домашний матч Кубка Казахстана с "Тоболом"
4 ноября, 14:22
Футбол
"Астана" понесла серьезные потери в составе перед матчем с "Кайратом" "Астана" понесла серьезные потери в составе перед матчем с "Кайратом"
3 ноября, 22:13
Футбол
Определилось место проведения финала Кубка Казахстана по футболу Определилось место проведения финала Кубка Казахстана по футболу
3 ноября, 17:10
Футбол
Лучшая оборона в лиге. Кто составлял надежный тыл "Тобола" в КПЛ-2021 Лучшая оборона в лиге. Кто составлял надежный тыл "Тобола" в КПЛ-2021
3 ноября, 16:45
Футбол
"Поговорили в раздевалке на повышенных тонах". Футболисты "Астаны" ждут выплаты премиальных "Поговорили в раздевалке на повышенных тонах". Футболисты "Астаны" ждут выплаты премиальных
3 ноября, 15:16
Футбол
Жоао Пауло, Аймбетов и померкшие бомбардиры. Как в КПЛ-2021 выступили лидеры предыдущих сезонов Жоао Пауло, Аймбетов и померкшие бомбардиры. Как в КПЛ-2021 выступили лидеры предыдущих сезонов
3 ноября, 07:17
Футбол
Хорошая результативность и воспитанник-бомбардир. Кто стал главной ударной силой "Кайрата" в КПЛ-2021 Хорошая результативность и воспитанник-бомбардир. Кто стал главной ударной силой "Кайрата" в КПЛ-2021
2 ноября, 21:05
Футбол
Отсутствие тактической гибкости и проблемные позиции. Какое усиление предпримет Бердыев в межсезонье Отсутствие тактической гибкости и проблемные позиции. Какое усиление предпримет Бердыев в межсезонье
2 ноября, 15:00
Футбол
"Тобол" замахнулся на требл. В Казахстане в этом преуспели два клуба, не обошлось без скандала "Тобол" замахнулся на требл. В Казахстане в этом преуспели два клуба, не обошлось без скандала
1 ноября, 11:43
Футбол
"Тоболу" поставили задачу сделать требл "Тоболу" поставили задачу сделать требл
30 октября, 08:42
Футбол
Без побед. "Кайрат" стал в КПЛ самым неудобным соперником для Тихонова у руля "Астаны" Без побед. "Кайрат" стал в КПЛ самым неудобным соперником для Тихонова у руля "Астаны"
29 октября, 07:12
Футбол
"50 на 50". Казахстанский специалист оценил шансы "Астаны" и "Кайрата" в Кубке и высказался о наказании Тихонова "50 на 50". Казахстанский специалист оценил шансы "Астаны" и "Кайрата" в Кубке и высказался о наказании Тихонова
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus