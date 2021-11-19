"У них шансов нет". Эксперт дал прогноз на ответные матчи 1/2 финала Кубка Казахстана

В полуфинальных противостояниях за Кубок Казахстана практически нет интриги, считает известный специалист Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил, что "Астане" и "Тоболу" будет тяжело отыграть отрицательную разницу у "Кайрата" и "Шахтера" соответственно.

- Есть ли интрига в ответных полуфинальных матчах Кубка Казахстана?

- Здесь уже финалисты однозначно известны. После первых матчей у команд, которые проиграли, шансов выйти в финал нет. Поэтому в решающем матче ожидаем дуэль "Кайрат" - "Шахтер".

- Вы думаете, что "Астана" вообще не сможет дать бой "Кайрату"?

- Конечно, я не думаю, что "Астана" будет спустя рукава играть. У футболистов есть профессиональный контракт и они по любому должны выходить и биться. Естественно, они выходят не для того, чтобы проиграть. Любой хочет победить и уйти с хорошим настроением.

Но будем смотреть реально - "Кайрат", скорее всего, не даст "Астане" выиграть. Может, безоговорочными победы алматинцев и карагандинцев не будут, но такой гандикап в три мяча отыграть у них будет трудно.

- Была информация, что игроки "Шахтера" из-за долгов могут бойкотировать матч с "Тоболом". Если это отчасти правда, то как данная ситуация может повлиять на настрой "горняков"?

- Вероятно, этот вопрос решаемый. Руководство и футболисты должны договориться. Наверное, тут есть демарш со стороны игроков, но не думаю, что это как-то повлияет на команду. Какой-то компромисс должен быть, потому что на кону перспектива завоевания Кубка и попадание в еврокубки, и здесь все надо сделать, чтобы не упустить этот шанс.

Понятно, что есть долги, но, помимо финансовых моментов, футболисты наверняка оценивают перспективы. Здесь не такая уж патовая ситуация.

Напомним, "Кайрат" и "Астана" сыграют 20 ноября в Алматы. В первом матче "желто-черные" одержали победу со счетом 3:0. В воскресенье в Костанае встретятся "Тобол" и "Шахтер". В первом поединке карагандинцы выиграли с разгромным результатом - 5:2.