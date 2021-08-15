"Ордабасы" будет засчитано техническое поражение в Кубке Казахстана

В матче пятого тура группового этапа Olimpbet-Кубка Казахстана между "Шахтером" и "Ордабасы" принимал участие дисквалифицированный футболист, сообщает Meta-ratings.kz.

Речь идет о 20-летнем нападающем шымкентского клуба Жавланбеке Бабаназарове. Еще будучи игроком "Академии Оңтүстік", Бабаназаров в матче второго предварительного этапа против "Яссы-Туркестан" (1:0) получил желтую карточку. Уже в составе "Ордабасы" в четвертом туре группового раунда против "Кызыл-Жара" (0:1) получил второе предупреждение, и, согласно статье 12, подпункт 5) Дисциплинарного регламента КФФ, должен был пропустить следующий тур против "Шахтера".

"Ордабасы" проиграл карагандинцам - 2:3, и техническое поражение особо не расстроит шымкентский клуб. В этой ситуации пострадает лишь лучший бомбардир турнира Айдос Таттыбаев, которому аннулируют два мяча.

Напомним, в первом туре Кубка Казахстана дисквалифицированный защитник СДЮСШОР № 8 Онласын Сакен сыграл против "Кызыл-Жара". За это столичный клуб получил техническое поражение.

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