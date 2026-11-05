"Ордабасы" - "Кайсар": что нужно знать о финале Кубка Казахстана и каковы шансы команд?

В субботу, 7 ноября, в Туркестане состоится финал Кубка Казахстана-2026. Второй по значимости трофей в казахстанском футболе оспорят новоиспечённый чемпион премьер-лиги (КПЛ) "Ордабасы" и вылетевший в первую лигу с последнего места "Кайсар". Корреспондент Vesti.kz оценивает шансы команд на успех.

Впервые в истории Кубков Казахстана в финале сыграют лучшая и худшая команды сезона КПЛ. Такого прежде никогда не было. Финальная встреча начнётся в 16:00 в субботу, 7 ноября. Это будет первый финал Кубка Казахстана в Туркестане.

Третий раз в истории в финале сыграет вылетевший клуб

Действующие клубы первой лиги никогда не играли в финале Кубка Казахстана, но уже было такое, что в решающем матче выступали команды, которые уже обеспечили себе вылет из КПЛ по итогам сезона.

В 2019 году "Кайсар" играл в финале с "Атырау". Нефтяники уже вылетели из КПЛ в первую лигу, а "Кайсар" занял шестое место в первенстве. Тем не менее игроки "Атырау" были очень близки к успеху - они вели 1:0 вплоть до 88-й минуты.

Но затем волки отыгрались, а в самой концовке овертайма, на 122-й минуте, шикарный гол Думана Нарзилдаева свёл фанатов "Кайсара" с ума и похоронил надежды болельщиков "Атырау" - 2:1!

В 2022 году "Ордабасы" завоевал Кубок Казахстана. В финале они играли с "Акжайыком", который вылетел из КПЛ в первую лигу с последнего места. Тем не менее уральцы показали зрелищный и результативный футбол.

К 11-й минуте "Акжайык" вёл 2:0, а к 51-й шымкентцы отыгрались - 2:2. К 74-й минуте "Акжайык" вновь вёл с комфортным преимуществом - 4:2, но через две минуты южане сократили отставание - 4:3. Всё шло к тому, что "Акжайык" шокирует весь казахстанский футбол, но на седьмой добавленной минуте "Ордабасы" спасся - гол забил Луис Гедеш - 4:4!

Овертайм тоже шёл на равных. И только в самом конце, на 119-й минуте, Эльхан Астанов принёс "Ордабасы" успех благодаря реализованному пенальти - 5:4 в пользу шымкентцев!

Так что это будет третий случай, когда команда, уже вылетевшая из КПЛ, сыграет в финале Кубка Казахстана. Но ранее такие клубы проигрывали. Также удивляет тот факт, что в двух предыдущих подобных финалах выигрывали именно "Кайсар" и "Ордабасы", а теперь они сыграют друг с другом.





"Ордабасы" фаворит, но в чём шанс "Кайсара"?

В этом сезоне шымкентцы дважды обыграли "Кайсар" в матчах КПЛ. В третьем туре на своём поле, в марте, они нанесли волкам поражение со счётом 2:0. Забили Димитар Митков и Никола Антич.

А меньше месяца назад, в октябре, в рамках 28-го тура в Кызылорде, команда Андрея Мартина добилась ещё более впечатляющего успеха - 4:1. Хет-триком отметился Бьорн Йонсен, ещё один гол забил Давид Абагна, а у хозяев отличился Клайдер Маседо.

По понятным причинам "Ордабасы" котируется выше. У команды всего четыре поражения в КПЛ-2026 в 30 турах, в то время как "Кайсар" одержал всего-навсего четыре победы за такое же количество встреч.

"Ордабасы" может стать первой командой за десять лет, которой удастся сотворить золотой дубль в Казахстане. В 2016 году золото КПЛ и Кубка Казахстана досталось "Астане". После этого не было ни одного случая, чтобы одна команда выигрывала два главных трофея в течение одного сезона.

А вот у "Кайсара" возможность возможность выиграть Кубок Казахстана в третий раз и впервые с 2019 года. "Ордабасы", кстати говоря, тоже выигрывал этот турнир дважды - в 2011-м и 2022-м.



Шанс "Кайсара" может быть только в запредельной мотивации, а в этом хорош их новый тренер Талгат Байсуфинов. Да, сохранить прописку в КПЛ не удалось, но выйти на финальный матч сезона с максимальным настроем они могут. Ведь если они выиграют турнир, то станут первым клубом в истории Казахстана, который попадёт в еврокубковую квалификацию, будучи при этом командой первой лиги.

Их настрой может совпасть с возможной раслабленностью "Ордабасы". Шымкентцы провели превосходный сезон и выиграли чемпионство КПЛ. Как правило, значимость Кубка Казахстана скромнее, чем КПЛ, и это может сыграть негативную роль для "Ордабасы".

А ещё есть фактор неопределённости вокруг тренерского штаба. Контракт Мартина с "Ордабасы" истекает в конце ноября, и есть вероятность, что молдавский специалист уедет из Шымкента. Поговаривают, что это тоже влияет на атмосферу в раздевалке "Ордабасы".



Напомним, что в случае победы "Кайсара" команда в следующем году сыграет в квалификации Лиги конференций. Если же обладателем национального кубка станет "Ордабасы", то четвёртым еврокубковым бойцом Казахстана станет "Окжетпес", занявший четвёртое место в КПЛ-2026.

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