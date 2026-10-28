"Ордабасы" идёт на "золотой дубль": объявлено место проведения финала Кубка Казахстана

Стало известно место проведения финального матча Кубка Казахстана по футболу сезона-2026, передают Vesti.kz.

Встреча пройдет 7 ноября на стадионе "Туркестан Арена" в Туркестане. Начало матча запланировано на 16:00.

Трофей разыграют шымкентский "Ордабасы" и кызылординский "Кайсар".





"Ордабасы" подходит к финалу в статусе новоиспеченного чемпиона Казахстана. Шымкентский клуб досрочно завоевал золотые медали КПЛ-2026: за тур до финиша команда Андрея Мартина набрала 68 очков и стала недосягаемой для "Кайрата".

Для "Ордабасы" это второе чемпионство в истории после успеха в 2023 году. В этом году шымкентский клуб может оформить "золотой дубль".

Добавим, что оба финалиста ранее по два раза выигрывали Кубок Казахстана. "Ордабасы" становился обладателем трофея в 2011 и 2022 годах, а "Кайсар" — в сезоне-1998/1999 и 2019 году.