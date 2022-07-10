Определились все лидеры групп после последнего матча 1-го тура Кубка Казахстана по футболу

©ФК "Каспий"
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Сегодня 21:02
Кубок Казахстана по футболу
Тур 1
Каспий - Кызыл-Жар 1:1

Голы: Яковлев, 6 (0:1) ; Нургалиев, 50 (1:1)

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Турнирная таблица

Актауский "Каспий" и петропавловский "Кызыл-Жар" сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Актау завершилась со счетом 1:1. У гостей на шестой минуте отличился Павел Яковлев, а футболисты "Каспия" отыгрались на 50-й минуте благодаря голу Еркебулана Нургалиева.

В итоге в группе В, где выступают "Каспий" и "Кызыл-Жар", лидером с тремя очками остался кызылординский "Кайсар". А уральский "Акжайык" занимает последнее место в группе.

В группе А по три очка набрали "Кайрат" и "Атырау", в группе С - "Тараз" и "Мактаарал", а в группе D - "Шахтер".

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Метки:
Кубок РК по футболу Каспий Кызыл-Жар СК

Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
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Сегодня 21:02
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