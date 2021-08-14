"Очень сложно готовить команду". Тренер "Шахтера" после выхода в 1/4 Кубка Казахстана пожаловался на график

Главный тренер "Шахтера" Магомед Адиев прокомментировал матч пятого тура группового этапа Кубка Казахстана против "Ордабасы", по итогам которого его команда досрочно вышла в четвертьфинал. Он отметил, что у команды очень плотный график, в котором сложно готовиться.

"Нормальная игра. Первый тайм довольно-таки неплохой был, забили три гола. Во второй половине игры получили немного нервозности: соперник имел моменты, забил два мяча. И мы могли решать исход. Я бы рассматривал этот матч в контексте игры с "Колосом", потому что в той игре было много потрачено эмоций. Честно, я ожидал более сложной игры. Да, второй тайм чуть-чуть рвано провели, это связано опять же с прошлой сумасшедшей игрой. Нам не хватило эмоций. Нас ждут непростые встречи 17 и 19 августа. Дальше игры 22-го и 26-го числа, с учетом выхода в четвертьфинал Кубка. Очень сложно готовить команду в таких условиях, в таком графике, чтобы мы без каких-то срывов играли на протяжении всего матча. Будет тяжело, но будем готовиться", - цитирует Адиева пресс-служба "Шахтера".

Напомним, что "Шахтер" победил "Ордабасы" со счетом 3:2 и вышел в 1/4. Ранее команда пробилась в раунд плей-офф Лиги конференций.

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