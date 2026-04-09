"Хромтау" потерпел крупное поражение от "Жениса" в 1/16 финала Кубка Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Хромтау и завершилась со счётом 1:4.

Все голы были забиты во втором тайме. У гостей отличились легионеры Элдер Сантана (65-я минута), Адилио (69-я) и Элгуджа Лобжанидзе (71-я, 90+3-я), оформивший дубль. В составе проигравших один мяч отыграл Данияр Урда (76-я).

В следующем раунде кубкового турнира "Женис" сыграет с победителем матча "Шахтёр" - "Окжетпес".

Ранее павлодарский "Иртыш" автоматически вышел в 1/8 финала после отказа столичного SD Family.

Результаты других матчей 1/16 финала:

"Жас-Кыран" - "Атырау" 0:4

"Талас" - "Кайсар" 0:2

"Ансат" - "Тобол" 0:8

"Жайык" - "Кайрат" 1:3

БКС - "Астана" 1:2

"Академия Онтустик" - "Ордабасы" 2:4

"Туран" - "Елимай" 1:4

"Каршыга" - "Жетысу" 0:1

"Желаев Нан" - "Алтай" 0:2