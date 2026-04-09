"Хромтау" потерпел крупное поражение от "Жениса" в 1/16 финала Кубка Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Хромтау и завершилась со счётом 1:4.
Все голы были забиты во втором тайме. У гостей отличились легионеры Элдер Сантана (65-я минута), Адилио (69-я) и Элгуджа Лобжанидзе (71-я, 90+3-я), оформивший дубль. В составе проигравших один мяч отыграл Данияр Урда (76-я).
В следующем раунде кубкового турнира "Женис" сыграет с победителем матча "Шахтёр" - "Окжетпес".
Ранее павлодарский "Иртыш" автоматически вышел в 1/8 финала после отказа столичного SD Family.Результаты других матчей 1/16 финала:
"Жас-Кыран" - "Атырау" 0:4
"Талас" - "Кайсар" 0:2
"Ансат" - "Тобол" 0:8
"Жайык" - "Кайрат" 1:3
БКС - "Астана" 1:2
"Академия Онтустик" - "Ордабасы" 2:4
"Туран" - "Елимай" 1:4
"Каршыга" - "Жетысу" 0:1
"Желаев Нан" - "Алтай" 0:2