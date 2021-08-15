"Кайрат" забил четыре гола за тайм и пробился в четвертьфинал Кубка Казахстана

Фото: ФК "Кайрат"©
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Вчера 21:53
Кубок Казахстана по футболу
Тур 6
Каспий - Кайрат 2:4

Голы: Дугалич, 6 (0:1) ; Абикен, 9 (0:2) ; Дугалич, 34 (0:3) ; Тигруджа, 42 (1:3) ; Канте Мартинес, 44 (1:4) ; Каримов, 45 (2:4)

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Турнирная таблица

Алматинский "Кайрат" обыграл актауский "Каспий" и вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Жас Кыран" в Алматы и завершилась со счетом 4:2.

"Кайрат" сделал весомую заявку на победу в первом тайме, забив четыре мяча. Дубль оформил Раде Дугалич (6-я и 34-я минуты), еще по голу забили Айбол Абикен (9-я, с пенальти) и Хосе Канте (44-я).

Однако еще до перерыва "Каспий" сумел сократить отставание. Отличились Шафик Тигруджа (41-я) и Рамазан Каримов (45+1).

На 70-й минуте "Кайрат" забил пятый гол, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Благодаря этой победе "Кайрат" набрал девять очков и занял второе место в группе, дающее путевку в четвертьфинал. "Каспий", несмотря на поражение, сохранил лидерство с 13 баллами.

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Метки:
Кайрат ФК Каспий Кубок РК по футболу


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