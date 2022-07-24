"Кайрат" одержал третью победу подряд и вышел в лидеры Кубка Казахстана

Алматинский "Кайрат" одержал победу над павлодарским "Аксу" в третьем туре группового этапа Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошел на Центральном стадионе в Алматы и завершился со счетом 3:2.

На 38-й минуте нападающий "Кайрата" Вячеслав Швырев открыл счет в игре.

После перерыва "Аксу" отыгрался усилиями Армана Смаилова (55-я). Однако спустя три минуты "Кайрат" вновь вышел вперед - отличился Артур Шушеначев.

На 79-й минуте Гулжигит Алыкулов реализовал пенальти и удвоил преимущество "Кайрата".

В компенсированное время нападающий "Аксу" Мирас Турлыбек (91-я) сократил отставание до минимума. Но последнее слово осталось за "Кайратом" - Данияр Усенов (93-я) забил четвертый гол, но после просмотра VAR его отменили.

Таким образом, "Кайрат" одержал третью победу подряд и с девятью очками возглавил группу. "Аксу" очков пока не набрал.

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