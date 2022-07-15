"Кайрат" в меньшинстве одержал волевую победу в матче Кубка Казахстана

Кубок Казахстана по футболуБисси Да Сильва, 16 (1:0) ; Ульшин, 19 (1:1) ; Садыбеков, 43 (1:2) ; Васин, 57 (1:3) ; Бисси Да Сильва, 83 (2:3)

"Кайрат" в матче второго тура групповой стадии Кубка Казахстана одержал выездную победу над "Атырау", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч завершился со счетом 3:2. На 12-й минуте встречи алматинцы остались в меньшинстве после удаления вратаря Данила Устименко. Спустя три минуты "Атырау" после гола Матеуса Бисси открыл счет.

На 19-й минуте Андрей Ульшин забил ответный гол. По конец первого тайма Адилет Садыбеков вывел алматинцев вперед.

На 57-й минуте Виктор Васин забил третий мяч "Кайрата". На 83-й минуте Бисси оформил дубль - 2:3.

"Кайрат" набрал шесть очков и лидирует в группе A. У "Атырау" три балла. "Аксу" и "Ордабасы" еще не набрали очков.

В третьем туре алматинцы примут "Аксу". Матч состоится 24 июля.

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