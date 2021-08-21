"Каспий" лишился защитника перед гостевым матчем Кубка Казахстана с "Астаной"

Фото: ФК "Каспий"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
Сегодня 18:32

29-летний французский полузащитник "Каспия" Шафик Тигруджа не сыграет в предстоящем первом матче 1/4-й финала Кубка Казахстана против "Астаны", сообщает KazFootball.kz.

В игре против "Кайрата" он получил предупреждение, которое стало вторым в текущем розыгрыше турнира. Предстоящий первый матч против "Астаны" ему придется пропустить. 

Напомним, что "Астана" перед игрой, которая состоится сегодня, 21 августа, в Нур-Султане в 19:00, лишилась двух лидеров.

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Метки:
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