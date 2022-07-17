Камбэк, дубль и первая победа. Как "Акжайык" обыграл "Каспий" в Кубке Казахстана

©ФК "Акжайык"
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Сегодня 20:55
Кубок Казахстана по футболу
Тур 2
Акжайык - Каспий 3:1

Голы: Киреенко, 40 (0:1) ; Табатадзе, 49 (1:1) ; Табатадзе, 58 (2:1) ; Коваленко, 60 (3:1)

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Турнирная таблица

Уральский "Акжайык" одержал волевую победу над актауским "Каспием" во втором туре группового этапа Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Уральски и завершилась со счетом 3:1.

Первыми счет в матче открыли гости. На 39-й минуте Павел Кириенко вывел "Каспий" вперед.

После перерыва нападающий "Акжайыка" Тома Табатадзе (49-я) прямым ударом со штрафного сравнял счет. А спустя девять минут он же оформил дубль и вывел команду вперед.

На 60-й минуте Илья Коваленко удвоил преимущество уральцев и установил окончательный счет.

Для "Акжайыка" (3 очка) эта победа стала первой на групповой стадии. "Каспий" (1) замыкает квартет.

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Метки:
Акжайык ФК Каспий Кубок РК по футболу

Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
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