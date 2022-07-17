Уральский "Акжайык" одержал волевую победу над актауским "Каспием" во втором туре группового этапа Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Уральски и завершилась со счетом 3:1.

Первыми счет в матче открыли гости. На 39-й минуте Павел Кириенко вывел "Каспий" вперед.

После перерыва нападающий "Акжайыка" Тома Табатадзе (49-я) прямым ударом со штрафного сравнял счет. А спустя девять минут он же оформил дубль и вывел команду вперед.

На 60-й минуте Илья Коваленко удвоил преимущество уральцев и установил окончательный счет.

Для "Акжайыка" (3 очка) эта победа стала первой на групповой стадии. "Каспий" (1) замыкает квартет.

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