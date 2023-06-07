Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал ничейный исход ответного матча 1/4 финала Кубка Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Астана" сыграла вничью с "Тураном" (1:1) и по сумме двух встреч вышла в 1/2 финала турнира.

"Мы преследовали две цели: пройти в полуфинал и дать игровую практику тем футболистам, которые ее не получали. Конечно, мы не планировали делать пять замен, но сделали это в силу того, что было очень жарко, а на солнце было около 45 градусов, было тяжело играть, отсюда и невысокий темп игры.

Самое главное, что прошли дальше и никто не получил травму - это тоже очень важно. Хотелось бы пожелать всем нашим сборникам и национальной сборной Казахстана побед. Всем игрокам желаю успехов в своих сборных, и чтобы вернулись здоровыми и без травм", - цитирует Бабаяна пресс-служба столичного клуба.