Два игрока "Астаны" не сыграют в предстоящем матче шестого тура группового этапа Кубка Казахстана против "Актобе", сообщает KazFootball.kz.

Речь идет о футболистах сборных Казахстана и Беларуси Абзале Бейсебекове и Максе Эбонге, которые не выйдут на поле из-за перебора каточек.

По аналогичной причине за "Актобе" не сыграют Юрий Логвиненко и Михал Йерабек.

Матч пройдет сегодня, 15 августа, в Актобе и начнется в 18:00 по столичному времени. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

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