Двумя разгромами и драмой обернулись матчи Кубка Казахстана

Определились ещё три участника 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

В матче 1/16 финала "Арысь" уступил на своём поле "Актобе" со счётом 0:4. Голы у гостей забили Артур Шушеначев (27-я минута), Темирлан Ерланов (37-я), Айдин Зелькович (85-я). Между вторым и третьим мячом автоголом отметился Кажымукан Куатбекулы (42-я).

В следующем раунде кубкового турнира "Актобе" встретится с "Елимаем".

Экибастузский "Батыр" потерпел крупное домашнее поражение от актауского "Каспия" - 0:4. У победителей отличились Бакдаулет Зульфикаров (45+2-я), Богдан Петрович (79-я), Идрис Умаев (90+1-я) и Жанер Жазмаганбетов (90+3-я).

Следующим соперником "Каспия" станет шымкентский "Ордабасы".

Карагандинский "Шахтёр" капитулировал в родных стенах перед кокшетауским "Окжетпесом" - 2:3. "Горняки" вели 2:0 после первого тайма, но впоследствии пропустили три мяча и выбыли из Кубка. В составе "Шахтёра" дубль оформил Артём Литош (9-я, 45+7-я). На это гости ответили точными ударами Еркебулана Нургалиева (52-я), Нургайни Бурибаева (71-я) и Владислава Васильева (85-я).

В 1/8 финала "Окжетпес" сыграет с "Женисом".

Ранее павлодарский "Иртыш" автоматически вышел в 1/8 финала после отказа столичного SD Family.

Результаты других матчей 1/16 финала:

"Жас-Кыран" - "Атырау" 0:4

"Талас" - "Кайсар" 0:2

"Ансат" - "Тобол" 0:8

"Жайык" - "Кайрат" 1:3

БКС - "Астана" 1:2

"Академия Онтустик" - "Ордабасы" 2:4

"Туран" - "Елимай" 1:4

"Каршыга" - "Жетысу" 0:1

"Желаев Нан" - "Алтай" 0:2

"Хромтау" - "Женис" 1:4