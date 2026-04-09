Два гола определили участника 1/8 финала Кубка Казахстана

Уральский "Желаев Нан" уступил усть-каменогорскому "Алтаю" в 1/16 финала Кубка Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Уральске, завершилась со счётом 0:2. Голы забили Неманья Мичевич (12-я минута) и Дмитрий Шмидт (54-я).
В 1/8 финала "Алтай" сыграет с победителем пары "Тараз" - "Улытау".
Накануне состоялись восемь матчей 1/16 финала Кубка Казахстана. Павлодарский "Иртыш" автоматически вышел в 1/8 финала после отказа столичного SD Family.Результаты других матчей:
"Жас-Кыран" - "Атырау" 0:4
"Талас" - "Кайсар" 0:2
"Ансат" - "Тобол" 0:8
"Жайык" - "Кайрат" 1:3
БКС - "Астана" 1:2
"Академия Онтустик" - "Ордабасы" 2:4
"Туран" - "Елимай" 1:4
"Каршыга" - "Жетысу" 0:1