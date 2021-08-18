Четвертьфинальные матчи Кубка Казахстана начнутся в память об Амангельды Сейтханове

Четвертьфинальные игры Olimpbet-Кубка Казахстана начнутся в память об Амангельды Сейтханове, сообщается на официальном сайте КФФ.

"К такому решению пришла Профессиональная футбольная лига Казахстана. Помимо матча "Ордабасы" – СДЮСШОР №8, который состоится сегодня, 18 августа, четыре игры 1/4 финала также начнутся с минуты молчания.

Преждевременный уход спортивного журналиста, комментатора Амангельды Сейтханова, внесшего огромный вклад в развитие отечественного футбола, стал для нас всех настоящим ударом. Также выражаем соболезнования сыну - Ерасылу Сейтханову, выступающему в команде "Кызыл-Жар СК", - говорится в сообщении.

Напомним, известный спортивный комментатор Амангельды Сейтханов скончался 16 августа. Причиной смерти называется коронавирус.

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