Главный тренер "Актобе" Андрей Карпович в интервью клубной пресс-службе высказался о предстоящем матче Кубка Казахстана с "Мактааралом" и прокомментировал ситуацию с трансферами.

- Мы вчера прилетели в Туркестан и готовимся к завтрашнему матчу с "Мактааралом" в плановом режиме. Для нас каждый матч важен. Несмотря на то, что соперник располагается внизу турнирной таблицы в КПЛ, мы ожидаем серьезную игру. Хотим выиграть. Потому что рассматриваем каждую встречу как определенный финал. Пусть это и в Кубке.

- Как оцениваете противников из нашей группы?

- У нас в группе собраны хорошие команды по стилистике. Две южные команды, одна северная команда, и мы - из запада. Практически все регионы представлены. Есть "Тараз" - самобытный, который играет со своими воспитанниками. Много говорят про финансовые проблемы некоторых клубов, но тот же "Мактаарал" может обыграть любую команду и составить конкуренцию в каждом матче. А "Тобол", естественно, чемпион. Ясно, что у них тяжелый график. Но тем не менее матч между нашими командами всегда принципиальный. Мы понимаем, что нас ждет очень интересная группа.

- После матча с "Мактааралом" через два дня на третий играем с "Тураном". Учитывая тяжелый календарь в июле, не пора ли применять ротацию состава?

- Ну мы уже думаем над этим. Но, наверное, преждевременно об этом говорить. Да, мы понимаем, что в плотном режиме играем важные матчи. Но также знаем, что чемпионат и Кубок - это два разных турнира. У нас есть возможность сделать определенную ротацию. Скорее всего, так и поступим. Но всех тонкостей говорить сейчас не буду.

- Вчера на пресс-конференции для журналистов председатель правления клуба Ерлан Джамантаев сказал, что трансферы будут согласовываться с тренерским штабом в частности. Есть ли у Вас игроки, которые находятся на примете? Например, Куат или Байтана?

- Во-первых, мы очень рады, что Ерлан Айтпаевич остался у руля клуба. Что касается трансферов, мы ведем определенную работу. Она всегда продолжается. в принципе, и есть уже предложения от разных представителей игроков. Плюс мы сами мониторим рынок. Куат? Это лишь разговоры. Я считаю, что у нас на его позиции достаточно много квалифицированных футболистов. Хотя понимаем, что он бы нам пригодился со своим неуступчивым характером. Был вариант с Байтана, но по нему пока вопрос открытый. Есть также легионеры, которых мы просматриваем. Будем ориентироваться на свои возможности.

Матч первого тура групповой стадии Кубка Казахстана "Мактаарал" - "Актобе" пройдет завтра, 9 июля. Начало в 21:00 по времени Нур-Султана.

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