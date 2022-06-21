Сильнейшая женская команда России по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) Nigma Galaxy обошла в мировом рейтинге легендарный казахстанский коллектив AVANGAR, передает корреспондент Vesti.kz.

Nigma Galaxy, составленная из румынки Аны ANa Думбравы, а также россиянок Ксении vilga Клюенковой, Виктории Tory Казиевой, Александры twenty3 Тимониной и Катерины Kat Васковой, за три месяца поднялась на 96 позиций. Сейчас женский коллектив находится на 132-м месте. В свою очередь AVANGAR, за который играют казахстанцы Айдос kade0 Хайржан и Кайсар ICY Файзнуров, белорус Алексей znx Злотковский, а также россияне Владислав FinigaN Усов и Глеб s1natoRRR Ольчедаевский, за одну неделю потерял 67 пунктов и оказался на 158-м месте.

Девушки одержали пять побед в пяти проведенных матчах, а AVANGAR проиграл единственную рейтинговую игру. Между тем лидерство в мировом рейтинге удерживает Faze Clan. На втором месте Natus VIncere, а замыкает тройку ENCE.

Напомним, что AVANGAR существует с 2017 года. В его составе есть команды по популярным дисциплинам - CS:GO и PUBG. В прошлом за коллектив выступали казахстанцы Тимур Тулепов, Алексей Голубев, Даурен Кыстаубаев, россиянин Али Джами и Санжар Кулиев из Узбекистана. В таком составе они добились невероятных успехов в 2019 году. Летом коллектив стал финалистом престижного турнира StarLadder Berlin Major в Германии с призовым фондом миллион долларов, который принято считать чемпионатом мира. Благодаря этому они вошли в топ-3 мирового рейтинга, а в списке самых прибыльных команд сезона заняли 11-е место. В конце 2019 года вся команда подписала контракт с киберспортивной организацией из России - Virtus.pro.