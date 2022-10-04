Команды казахстанцев сделали рывок в рейтинге по CS:GO после турнира с призовым фондом 800 000 долларов

Новости спорта Киберспорт CS:GO
Сегодня 15:02
©HLTV

Команды казахстанцев Абая Hobbit Хасенова, Алексея Qikert Голубева и Санжара neaLaN Исхакова совершили рывок в мировом рейтинге по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) после выступления на ESL Pro League Season 16, передает корреспондент Vesti.kz.

Причем команда Хасенова Cloud9 завершила свое выступление в полуфинале. В четвертьфинале соревнование покинул Outsiders Голубева, а Evil Geniuses не смогла пробиться в плей-офф.

Команды казахстанцев по CS:GO попали в топ-6 по итогам турнира c призовым фондом 800 000 долларов

В итоге Cloud9 совершил рывок на две позиции, оказавшись на шестой строчке. EG поднялась на три позиции, заняв 23-е место. Лучше всех результаты соревнования сказались на Outsiders, которые с 16-й перешли на 12-ю строчку.

Лидерство в мировом рейтинге у Faze Clan. На второй строчке Natus Vincere. А тройку лидеров неожиданно пополнил Vitality, благодаря победе на турнире ESL поднявшийся на семь строк.

 

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Метки:
Киберспорт

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