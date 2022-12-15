Команда казахстанца по CS:GO проиграла два матча и с позором вылетела с турнира за миллион долларов

Команда казахстанца Алексея Qikert Голубева Outsiders позорно вылетела с турнира BLAST Premier World Final 2022 по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) с призовым фондом миллион долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

В первой игре бывшие Virtus.Pro уступили Liquid (16:10, 8:16, 8:16). А затем были уничтожены G2, находящейся в мировом рейтинге ниже на 10 строчек (10:16, 1:16). При этом на второй карте команда казахстанца взяла лишь один раунд. Два поражения подряд оставили коллектив за бортом соревнования, проходящего в Абу-Даби (ОАЭ) до 18 декабря. Победитель получит 500 тысяч долларов.

Отметим, что Outsiders выиграли последний турнир серии "мажор" в Рио-Де-Жанейро (Бразилия).