Команда казахстанца по CS:GO с камбэком сыграла на турнире с призовым фондом 800 000 долларов

Команда сильнейшего казахстанского киберспортсмена Абая Hobbit Хасенова по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) Cloud9 одержала первую победу за два месяца, передает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло на турнире ESL Pro League Season 16 с призовым фондом 800 000 долларов. Команда казахстанца по очереди обыграла Eternal Fire и Evil Geniuses с одинаковым счетом 2:0.

Причем во второй карте матча против Eternal Fire Хасенов и компания совершили невероятный камбэк, выиграв всухую вторую половину. Таким образом, коллектив впервые с июня этого года добился успеха в рейтинговых матчах.

Сейчас Cloud9 занимает второе место в группе и в следующей игре сыграет с Movistar Riders. Победа практически гарантирует выход в плей-офф соревнования.

Ранее в следующую стадию турнира пробился Outsiders, за который играет другой казахстанец Алексей Qikert Голубев.

Отметим, что победитель турнира получит путевку на BLAST Premier World Final 2022 и выиграет 175 тысяч долларов. Соревнование завершится 2 октября.