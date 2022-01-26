Казахстанская команда установила рекорд после победы над четырехкратным чемпионом мира по CS:GO

Казахстанская команда K23 вошла в топ-20 мирового рейтинга по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) после яркого выступления на первом крупном турнире года, передает корреспондент Vesti.kz.

Коллективу, за который играет Санжар neaLaN Исхаков, удалось подняться на 19-ю позицию после победы над одним из фаворитов Funspark ULTI - датским Astralis, который является четырехкратным победителем турниров серии Major, которые принято считать чемпионатами мира в этой дисциплине.

К сожалению, оставшиеся две игры К23 уступила BIG (1:2) и ECSTATIC (0:2). Тем не менее попадание в топ-20 стало первым в истории коллектива. Ранее ей удавалось лишь подбираться к двадцатке лучших.

В данный момент казахстанская команда параллельно выступает на двух онлайн-соревнованиях: Pinnacle winter series и Malta vibes. В случае успеха ей удастся улучшить свои позиции в обновленном рейтинге.

Не сыграв ни одной игры, Virtus.Pro с Алексеем Qikert Голубевым и Тимуром buster Тулеповым в составе поднялись на шестую строчку рейтинга. Entropiq, за которую играет Виктор Lack1 Болдырев, несмотря на выход в финал Funspark ULTI, осталась на девятой позиции. Также на своем месте располагается Gambit Абая Hobbit Хасенова, выигравший соревнование.