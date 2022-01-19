Казахстанская команда обыграла четырехкратного чемпиона мира по CS:GO

Казахстанская команда по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) K23 обыграла четырехкратного победителя турниров серии Major, которые принято считать чемпионатами мира в этой дисциплине, передает корреспондент Vesti.kz.

В рамках Funspark ULTI К23 с призовым фондом 250 тысяч долларов К23 встречалась с датским Astralis. Первая карта получилась упорной и завершилась в пользу казахстанского коллектива (22:19). Во втором раунде скандинавам удалось взять реванш (8:16), но затем К23 дожали соперника (19:16). Казахстанец Санжар neaLaN Исхаков совершил 51 "убийство" и завершил игру с рейтингом 0.82. В следующей игре в полуфинале верхней сетки его команда сыграет с лучшим в противостоянии Fnatic - BIG.

Вместе с ним за коллектив играют россияне Богдан xsepower Черников, Давид n0rb3r7 Данилян, Даниил X5G7V Марышев и Петр fame Болышев.

Отметим, что Astralis был основан в 2016 году. Это первая и единственная команда по CS:GO, которая выиграла 4 мейджора (три из которых подряд). Пик ее успеха пришелся на период 2018-2019. Сейчас команда занимает восьмое место в мировом рейтинге, тогда как К23 лишь 22-е.