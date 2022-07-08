Hobbit победил в дерби казахстанцев на турнире по CS:GO за миллион долларов

Команда Cloud9, за которую играет казахстанец Абай Hobbit Хасенов, стартовала с победы на турнире IEM Cologne 2022 по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), передает корреспондент Vesti.kz.

В первой игре соревнования команда Хасенова встречалась с коллективом другого казахстанца Алексея Qikert Голубева Virtus Pro, который сейчас играет под ником Outsiders. Встреча завершилась со счетом 2:0 (16:6, 16:12) в пользу команды Hobbit. По личной статистике Хасенов опередил своего соотечественника: 1.16 против 0.78.

В следующем раунде Cloud9 сыграет с победителем противостояния FURIA - Astralis. Между тем Outsiders упали в нижнюю сетку, где встретятся с проигравшим из этой пары. Турнир завершится 17 июля, а его призовой фонд составляет около миллиона долларов.

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