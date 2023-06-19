Чемпионат Азии по велоспорту на треке: 14 медалей и два рекорда Казахстана

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Сегодня 19:36 Комментарии 1
©КФВС

Сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате Азии - 2023 по велотреку, который прошел с 14 по 19 июня в Нилай (Малайзия). В общей сложности отечественные велосипедисты завоевали 14 медалей: девять серебряных и пять бронзовых, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Казахстанскую Федерацию велосипедного спорта.

На счету у представителей элиты четыре медали. Лидер сборной Артем Захаров завоевал серебро в своей коронной дисциплине – омниуме. Рамис Динмухаметов отметился в групповой гонке с выбыванием, которая, в свою очередь, является его приоритетной дисциплиной, став серебряным призером. Также казахстанские трековики обновили рекорд в командной гонке преследования, проехав 4 км за 4:00.4. Этот результат позволил Артему Захарову, Алишеру Жумакану, Рамису Динмухаметову и Дмитрию Носкову подняться на третью ступень подиума. В скретче бронзу команде принес Руслан Елюбаев.

Целую россыпь медалей собрали на чемпионате Азии юниоры и юниорки. Вячеслав Сичкарев, Вадим Белугин, Аслан Силыкбек и Жалгас Абубакар стали вторыми в командной гонке преследования. Аналогичный результат в командной гонке преследования и у юниорок Таисии Титовой, Дарии Казакбай, Аружан Рахымжан и Елизаветы Скляровой.

В командном спринте Рамазан Мухтар, Ризван Бейсенбаев и Данияр Шаяхметов заняли второе место. В гите 1000 метров Ризван Бейсенбаев стал серебряным призером.

Еще одно серебро сборной принес Вячеслав Сичкарев в групповой гонке с выбыванием. Среди юниорок в этой же дисциплине отметилась Дария Казакбай, заняв второе место.

Елизавета Склярова и Дария Казакбай продемонстрировали слаженную работу в мэдисоне, их усилия увенчались серебряной наградой. Помимо прочего, юниорка Елизавета Склярова заняла третье место в омниуме.

Вадим Белугин поднялся на пьедестал дважды – за третье место в скретче и за третье место в индивидуальной гонке преследования. Отметим, что в "преследке" Белугин установил новый рекорд Казахстана – 3:18.699.

 Фото: КФВС©

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Метки:
велоспорт
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