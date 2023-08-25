Зайнутдинов дебютировал за "Бешикташ" в ЛК и забил победный гол на 95-й минуте

Новости спорта Футбол Лига конференций
Сегодня 01:03 Комментарии 2
©instagram.com/besiktas

Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов дебютировал за "Бешикташ". Случилось это в первом матче против киевского "Динамо" в раунде плей-офф Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Зайнутдинов появился на поле сразу после первого тайма, заменив защитника сборной ДР Конго Артура Масуаку.

Сама же играла проходила в Бухаресте и завершилась победой турецкой команды - 3:2. При этом стамбульский клуб дважды вел в счете, но киевлянам в обоих случаях удалось отыграться. И все-таки в конце матча команда Шенола Гюнеша дожала хозяев поля. У "Бешикташа" голы забили Венсан Абубакар (40-я минута с пенальти), Омар Колли (64-я) и Бахтиер Зайнутдинов (90+5-я). У "Динамо" отличились Николай Шапаренко (60-я) и Назар Волошин (66-я).

Ответная встреча команд состоится в ночь на 1 сентября в Стамбуле.

Напомним, что Зайнутдинов этим летом перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро, а контракт с казахстанцем подписан на четыре года. По его условиям он будет зарабатывать 1,2 миллиона евро за сезон.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Лига конференций Динамо Киев
Показать комментарии

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 01:03
Лига конференций
Зайнутдинов дебютировал за "Бешикташ" в ЛК и забил победный гол на 95-й минуте
Вчера , 23:10
Лига конференций
Видеообзор первого матча "Астаны" с "Партизани" в плей-офф Лиги конференций
Вчера , 22:53
Лига конференций
Бабаян назвал главное разочарование первого матча с "Партизани"
Вчера , 22:34
Лига конференций
"Я никогда не был хорош в математике". Тренер "Партизани" - о поражении от "Астаны" в ЛК
Вчера , 22:00
Лига конференций
"Астана" обыграла "Партизани" в матче с отмененными голами Аймбетова и Томасова
Вчера , 21:58
Лига конференций
"Тобол" и "Виктория Пльзень" определили победителя первого матча плей-офф ЛК
Вчера , 19:22
Лига конференций
Стал известен состав "Тобола" на матч с "Викторией Пльзень"
Вчера , 19:08
Лига конференций
"Астана" огласила состав на матч с "Партизани" в Лиге конференций
Вчера , 18:00
Лига конференций
Назван точный счет матча "Астаны" за выход в группу Лиги конференций
Вчера , 16:02
Лига конференций
Бывший игрок МЮ выбрал своего фаворита в матче "Тобол" - "Виктория Пльзень"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»