"За музыку и танцы отвечает Вагнер Лав". Как автор дубля радовался победе "Кайрата"

"Кайрат" показал видео закулисья после победы в матче над люксембургской "Фолой" в раунде плей-офф Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Танцы в клубном автобусе устроил Вагнер Лав, который добирался до отеля после игры с музыкальной колонкой в руках.

"За музыку и танцы сегодня отвечает Вагнер Лав", - написал клуб.

Видео голов, или как "Кайрат" разгромил "Фолу" в матче за выход в группу Лиги конференций

Напомним, что "Кайрат" одержал победу со счетом 4:1. Помимо Лава, еще по мячу на свой счет записали Артур Шушеначев и Рикарду Алвеш. Ответная игра пройдет 26 августа в Алматы. Победитель противостояния сыграет в группе Лиги конференций.

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