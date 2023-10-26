Впервые в истории казахстанского футбола. Игрок "Астаны" в шаге от великого достижения

Сегодня "Астана" сыграет в третьем туре группового этапа Лиги конференций. Столичный клуб постарается сделать все, чтобы добыть первые очки в текущем цикле, достойно сыграв в гостях с "Балкани" (Косово). Помимо всего прочего, у некоторых игроков должна быть индивидуальная мотивация, к примеру, 36-летний Марин Томасов находится в шаге от исторического достижения. Подробнее об этом рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Летом 2017-го "Астана" оформила, вероятно, лучший трансфер в своей истории, подписав опытного хорватского вингера Томасова. Начиналось все не очень хорошо - из-за проблем с документами, которые задержались в прежнем клубе футболиста, он не сразу смог дебютировать за казахстанскую команду. Да и первые месяцы в "Астане" получились для него достаточно трудными.

Но с начала следующего сезона Марин мгновенно стал любимцем столичных болельщиков. Хорват стал регулярно забивать и приносить команде победу за победой. И теперь, спустя шесть с лишним лет, на счету Томасова 99 голов и 80 ассистов в 227 матчах за клуб. Следующий гол станет для него 100-м в футболке сине-желтых.

Кто знает, может Томасов забьет исторический мяч уже в сегодняшнем матче с "Балкани"? Он уже продолжительное время является самым результативным игроком в истории клуба. На порядок опережает по количеству мячей Патрика Твумаси (69), а по числу голевых передач - Фокси Кетевоаму (51).

78 процентов своих голов за "Астану" Томасов забил в матчах казахстанской премьер-лиги (КПЛ). В еврокубках он неплохо проявил себя в Лиге Европы и Лиге конференций, а вот в Лиге чемпионов статистика его заметно хуже:

Кстати, лучшая результативность у Томасова именно в Лиге конференций. В этом турнире он забил четыре гола в семи матчах (0,57 гола за матч). Худший показатель у хорвата в Лиге чемпионов - всего один мяч в 15 встречах (0,06 гола за матч). Вообще за "Астану" Марин забивает в среднем 0,43 гола за игру.

Самый успешный год для Томасова в "Астане" - 2019-й. Тогда он наколотил 26 голов во всех турнирах. В текущем календарном году он забил девять раз. Это далеко не впечатляющие цифры для него, однако он по-прежнему самый результативный футболист в команде:

83 из 99 голов Томасов забил со своей левой ноги, в том числе восемь мячей с пенальти и шесть со штрафных ударов. Еще 13 раз он отличался благодаря своей правой ноге. Трижды забивал головой. Больше остальных от действий Марина пострадали "Актобе" (11) и "Атырау" (9).

Любопытно, что Томасов может стать первым легионером в истории казахстанского футбола, которому покорится отметка в 100 голов за один клуб. Ранее такое удавалось лишь футболистам с казахстанским паспортом - Евстафию Пехлеваниди ("Кайрат"), Нурболу Жумаскалиеву ("Тобол") и Андрею Финонченко ("Шахтер"). А из легионеров ближе всех к этому достижению был ивуарийский форвард Жерар Гоу, забивший за "Кайрат" 99 раз.

Отметим, что до конца сезона "Астане" осталось провести пять матчей, четыре из которых - в Лиге конференций. Не исключено, что текущая кампания станет последней для Томасова в столичном клубе. Поэтому хорвату нужно не откладывать историческое достижение на потом, иначе времени может не хватить.

Последний шанс? Чем принципиален матч "Балкани" - "Астана" в Лиге конференций

Фото: ФК "Астана" (1), Vesti.kz (2-3)©

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