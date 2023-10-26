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Последний шанс? Чем принципиален матч "Балкани" - "Астана" в Лиге конференций

Последний шанс? Чем принципиален матч "Балкани" - "Астана" в Лиге конференций
©ФК "Астана"

Сегодня, 26 октября, "Астана" проведет третий матч в групповой стадии Лиги конференций. Он пройдет в Приштине (Косово) против местного клуба "Балкани". Корреспондент Vesti.kz - об ожиданиях от этой встречи.

После двух стартовых туров в группе С есть лидер - это чешская "Виктория" с шестью баллами. Причем она обыграла и "Балкани" дома (1:0), и "Астану" на выезде (2:1). На второй строчке находятся футболисты "Балкани" с тремя очками. Они опережают загребское "Динамо" по личным встречам. А вот у "Астаны" ни одного набранного пункта.

"Балкани" и "Астана" начали групповой этап с поражений. Косовары проиграли на выезде "Виктории" (0:1), а "Астана" была разбита в Загребе местным "Динамо" - 1:5. Но если во втором туре "Астана" вновь проиграла (дома "Виктории"), то "Балкани" реабилитировался, неожиданно победив в родных стенах "Динамо" - 2:0.

У "Балкани" самый скромный еврокубковый опыт из участников группы С. Но это ни в коем случае не делает их самым слабым и желанным соперником, и подтверждение тому их победа над "Динамо" три недели назад. В прошлом году клуб из Косова тоже играл в квартете Лиги конференций, в то время как "Астана" выбыла еще в квалификации. Поэтому настраиваться на легкий матч после тяжелых игр с "Динамо" и "Викторией" не приходится. 

Что касается "Астаны", то клуб официально лишился шансов на чемпионство в этом году. Золотые медали уже упущены, а борьба за кубок была прекращена еще летом. Получается, что у Григория Бабаяна остался лишь один турнир, где еще сохраняются какие-то шансы на положительный результат, и это Лига конференций.

Стоит прописать сразу, что поражение в предстоящем матче практически лишит "Астану" шансов на выход из группы. И во многом это зависит от того, что при равенстве очков в первую очередь обращают внимание на личные встречи и разницу мячей в очном противостоянии. В случае неудачи не исключено, что сразу у трех команд в активе окажется по шесть набранных очков, а у "Астаны" останется ноль. Тогда шансов на успех практически не будет.

Поэтому, после двух поражений кряду, "Астане" крайне необходима победа. Но есть одно большое "но": соперники выиграли все десять домашних матчей в этом сезоне. Были повержены даже "Лудогорец" (2:0), БАТЭ (4:1) и уже упомянутое "Динамо" (2:0). 

"Астана" же в текущей кампании выиграла всего один еврокубковый матч в гостях из пяти, победив тбилисское "Динамо" (2:1). В последнем матче столичные на последних секундах победили дома "Жетысу" (2:1), и эту победу тоже нельзя назвать убедительной, тем более перед таким сложным выездом.

Остается надеяться, что статистика, которая редко ошибается, все же даст сбой сегодня, и что "Астане", наконец, удастся набрать очки в текущем розыгрыше Лиги конференций. После критики со стороны болельщиков по итогам двух стартовых матчей, у столичных нет другого варианта, кроме как перезагрузиться и ринуться в бой в Приштине.

Тем более, что это будет первый матч "Астаны" в еврокубках после громких перестановок в руководстве клуба.

Напомним, что матч между "Балкани" и "Астаной" пройдет сегодня, 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по времени Астаны. В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport.

Фото: ФК "Балкани", ФК "Астана", UEFA Conference League©

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Метки:
Футбол Лига конференций Астана ФК Косово Казахстан Бабаян Григорий Жетысу ФК

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