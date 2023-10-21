"Астана" вырвала победу на последних секундах и продолжила погоню за "Ордабасы"

Столичная "Астана" едва не упустила шансы на чемпионство в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) сезона-2023. Лишь на последних секундах матча 25-го тура против "Жетысу" сине-желтые вырвали победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Столичный клуб, которому для того, чтобы претендовать на чемпионство, нужно обязательно выигрывать оставшиеся матчи, сломил сопротивление "Жетысу" лишь на 96-й минуте игры.
На 30-й минуте хозяева открыли счет после точного удара Тимура Досмагамбетова. Но на 50-й семиреченцы восстановили статус-кво усилиями Анеса Рушевича. Казалось, что ничья лишит "Астану" даже теоретических шансов на чемпионство, но в итоге на 96-й минуте Абат Аймбетов замкнул подачу Досмагамбетова точно в ворота - 2:1.
После этой встречи в активе "Астаны" стало 52 очка, а у "Жетысу" осталось 28. Столичные остались на втором месте, а клуб из Талдыкоргана оказался на 11-м месте, и они по-прежнему могут вылететь из высшего дивизиона. Что касается лидеров из "Ордабасы", то они могут оформить чемпионство уже завтра, если наберут хотя бы одно очко в матче с "Шахтером".
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