"Астана" вырвала победу на последних секундах и продолжила погоню за "Ордабасы"

Столичная "Астана" едва не упустила шансы на чемпионство в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) сезона-2023. Лишь на последних секундах матча 25-го тура против "Жетысу" сине-желтые вырвали победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Столичный клуб, которому для того, чтобы претендовать на чемпионство, нужно обязательно выигрывать оставшиеся матчи, сломил сопротивление "Жетысу" лишь на 96-й минуте игры.

На 30-й минуте хозяева открыли счет после точного удара Тимура Досмагамбетова. Но на 50-й семиреченцы восстановили статус-кво усилиями Анеса Рушевича. Казалось, что ничья лишит "Астану" даже теоретических шансов на чемпионство, но в итоге на 96-й минуте Абат Аймбетов замкнул подачу Досмагамбетова точно в ворота - 2:1.

После этой встречи в активе "Астаны" стало 52 очка, а у "Жетысу" осталось 28. Столичные остались на втором месте, а клуб из Талдыкоргана оказался на 11-м месте, и они по-прежнему могут вылететь из высшего дивизиона. Что касается лидеров из "Ордабасы", то они могут оформить чемпионство уже завтра, если наберут хотя бы одно очко в матче с "Шахтером".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 24 17 4 3 45-19 55 2 Астана 25 16 4 5 35-23 52 3 Актобе 24 13 9 2 41-20 48 4 Кайрат 25 12 7 6 44-32 43 5 Кызылжар 25 11 6 8 25-22 39 6 Атырау 24 8 9 7 24-26 33 7 Тобол 25 8 7 10 26-33 31 8 Кайсар 24 8 6 10 29-30 30 9 Мактаарал 25 8 4 13 28-31 28 10 Шахтер 24 7 7 10 29-32 28 11 Жетысу 25 8 4 13 25-36 28 12 Окжетпес 24 7 4 13 24-35 25 13 Аксу Пв 25 5 3 17 23-42 18 14 Каспий 25 3 8 14 27-44 17 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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