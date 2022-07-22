"Астана" потерпела сокрушительное поражение от "Ракува" во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему Срджан Благоевич не соответствует амбициям столичного клуба и как его решения повлияли на результат.

Безусловно, тяжело абстрагироваться от обстоятельств, которые предшествовали матчу "Астаны" в Польше, ведь они повлияли на подготовку к столь непростому сопернику. Но класс тренера в том числе демонстрируется в таких стрессовых ситуациях.

Благоевич - тренер-догматик. Стиль его игры импонирует многим в Казахстане, и в рамках той же КПЛ это работает. Но в срезе четырех прошедших матчей наших команд в Лиге конференций очевидно, что расстояние в уровне еврокубковых игр и внутренних увеличивается с каждым годом. То есть между ранними стадиями квалификации Лиги конференций и КПЛ - уже пропасть.

Более того, у нас не было ни одной казахстанской команды, которая успешно выступала бы в еврокубках в исключительно атакующем, комбинационном стиле. Таким не был ни "Шахтер" Кумыкова, ни "Астана" Стойлова и Бабаяна. Хотя класс и подбор игроков в этих коллективах был в разы выше, чем у нынешней "Астаны". Но эти специалисты понимали, в Европе другой уровень давления, интенсивности, там романтизм не работает. Если ты хочешь добиваться результата с казахстанским клубом в еврокубках, тебе так или иначе придется терпеть, быть рациональным и осторожным. Опять же, недавний пример "Шахтера" при Адиеве - все относительные успехи карагандинцев исходили, прежде всего, от строгой игры в обороне. В то время как Благоевич верит в одну идею и не хочет быть гибким тренером.

Другая проблема сербского специалиста - кадровые решения. Опять же, тут не все зависит от тренера, влияют и возможности клуба. Но именно Благоевич привел в "Астану" Милошевича и Дарабаева.

При всем уважении, но это игроки, которым уже больше 30 лет, и практически вся их карьера прошла на среднем уровне. Вратарь и центральный полузащитник - это ключевые позиции, и туда Благоевич ставит игроков ментальности "Каспия".

Показательно, что именно они подводят тренера в столь ответственный момент. Да, "Астана" при Благоевиче постепенно превращается в "Каспий". Эту трансформацию скрывал деградирующий уровень КПЛ и класс других игроков - Влута, Томасова, Эбонга. Именно они делают результат "Астане" в чемпионате Казахстана, а конструкция, которую построил Благоевич, рушится при первом же порыве ветра в виде польского "Ракува".

Еще одна важная составляющая - коммуникация. Опять же, возвращаемся к "Астане" Стойлова. Да, тот коллектив был невероятно зависим от легионеров, но в то же время атмосферу и дух раздевалки там поддерживали местные игроки, такие как Нусербаев. Стойлов понимал, что без местных игроков невозможно построить коллектив с победным менталитетом, важно, чтобы все чувствовали свою причастность к успеху и помогали даже не будучи на поле.

Благоевич никак не решил конфликт с Исламбеком Куатом, он просто принял одну сторону (в данном случае легионера Манзорро) и не хотел идти на компромиссы. Да, Куат колючий, эмоциональный, не самый простой игрок, но в том числе это и сделало его футболистом уровня сборной.

Вайсс, тот же Стойлов, Адиев, Красножан и другие тренеры находили подход и направляли энергию Куата в правильное русло, а Благоевич просто закрыл дверь. Убрав игрока с лидерскими качествами и не уладив конфликт, Благоевич ослабил свой же коллектив. И это снова проблема роста тренера. Ведь ранее он не взаимодействовал с игроками со столь высоким эго, амбициями, да, это сложно, но, если ты работаешь в "Астане", недостаточно быть просто тактически подготовленным тренером, важно быть умелым, мудрым менеджером.

Фото: ФК "Астана"©, ФК "Ракув"©

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