Российский сайт "Спорт-Экспресс" оценил игру "Ордабасы" в матче квалификации Лиги конференций против армянского "Пюника", сообщают Vesti.kz. "Ордабасы" уступил в Ереване со счетом 0:1, проиграв противостояние с общим результатом 0:2.

"Чемпион Казахстана, который еще недавно лидировал в национальном первенстве, а сейчас (при наличии двух отложенных матчей) пока пропустил вперед "Актобе" Дмитрия Парфенова и "Кайрат" Александра Кержакова, завершил бесславное в целом выступление в еврокубках. Был, конечно, отрезок, когда "Ордабасы" мог сравнять счет по сумме двух матчей. После очередного опасного момента выступающего за "Пюник" петербуржца Михаила Коваленко шансы забить были у Садовского и Пластуна, который неточно пробил головой из площади ворот. Зато герой первого матча Отубанджо выдал крутой номер. Проскочив между двумя защитниками, нигериец ворвался в штрафную и с острого угла отправил мяч в сетку. "Пюник" в одном шаге от группового турнира", - пишет сайт.