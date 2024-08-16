В России отреагировали на фиаско "Ордабасы" в еврокубках

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Вчера 10:57
©ФК "Ордабасы"

Российский сайт "Спорт-Экспресс" оценил игру "Ордабасы" в матче квалификации Лиги конференций против армянского "Пюника", сообщают Vesti.kz. "Ордабасы" уступил в Ереване со счетом 0:1, проиграв противостояние с общим результатом 0:2.

"Чемпион Казахстана, который еще недавно лидировал в национальном первенстве, а сейчас (при наличии двух отложенных матчей) пока пропустил вперед "Актобе" Дмитрия Парфенова и "Кайрат" Александра Кержакова, завершил бесславное в целом выступление в еврокубках. Был, конечно, отрезок, когда "Ордабасы" мог сравнять счет по сумме двух матчей. После очередного опасного момента выступающего за "Пюник" петербуржца Михаила Коваленко шансы забить были у Садовского и Пластуна, который неточно пробил головой из площади ворот. Зато герой первого матча Отубанджо выдал крутой номер. Проскочив между двумя защитниками, нигериец ворвался в штрафную и с острого угла отправил мяч в сетку. "Пюник" в одном шаге от группового турнира", - пишет сайт.

Тренер "Ордабасы" принял судьбоносное решение после вылета из еврокубков

Напомним, еврокубковый сезон "Ордабасы" начинал в Лиге чемпионов, однако вылетел оттуда на стадии первого отборочного раунда после поражения от молдавского "Петрокуба" (0:0, 0:1). Во втором отборочном раунде Лиги конференций шымкентцы прошли люксембургский "Дифферданж" (0:1, 4:3, по пенальти - 4:3).

Метки:
Лига конференций Ордабасы ФК Армения Футбол

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