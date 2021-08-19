"В футбол играют не деньги, а люди". Казахстанский специалист не считает "Кайрат" фаворитом матча Лиги конференций

"Шахтеру" важно победить дома в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций против "Маккаби", считает известный специалист Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он также оценил шансы "Кайрата" на успех в матче с "Фолой" из Люксембурга.

- Что ждет "Шахтера" в матчах с "Маккаби"?

- Мы хорошо знаем израильский футбол. Эта команда уже приезжала сюда, и другие клубы из Израиля также играли против наших.

Мы знаем, примерно в каком стиле они играют. Видно, что с предыдущими годами израильский футбол на спаде. Может, это из-за того, что чемпионат только начался, хотя там, вроде, добротные игроки. Но это не те израильские команды, которые раньше играли с нами, - очень сильные, мобильные. Тем не менее мне кажется, что небольшое преимущество получит "Маккаби". Командам, которые первую встречу проводят на выезде, чуть легче. Они станут играть по счету.

Для "Шахтера" очень важно победить дома и с этим багажом ехать на выезд. Если не обыграют здесь, то будет сложно там.

Карагандинцы в этом сезоне еврокубков приучили нас к успехам, поэтому в предстоящем матче должны постараться обыграть соперника, чтобы рассчитывать на что-то в Израиле.

- "Кайрат" играет со скромным, судя по трансферной стоимости игроков, клубом из Люксембурга. Какие шансы у алматинцев на успех в матчах с "Фолой"?

- Сейчас в Европе не совсем верно сравнивать бюджеты клубов и цены на составы. В футбол играют не деньги, а люди. Хотелось бы увидеть хотя бы группу Лиги конференций. У "Кайрата" больше шансов, чем у "Шахтера". Хотя мы думали, что "Алашкерт" намного слабее "Кайрата", но они в итоге прошли дальше. Люксембург - не хуже армян, поэтому они и прорвались в этот раунд, по пути убрав чемпиона Беларуси солигорский "Шахтер" и североирландский "Линфилд". И их сборная хорошо выступает.

Клуб, может, и недорогостоящий, но у них есть шанс заработать с проходом в группу. Не знаю, как насчет "Кайрата", но "Фола" точно хочет пополнить бюджет. Я думаю, шансы равные.

"Кайрат" последние матчи в еврокубках проводил не так, как хотелось бы всем нам. Игра нашего чемпиона должна быть другой.

Нашим клубам предстоит попотеть, чтобы пройти в группу. В предыдущих встречах, по итогам которых вылетели "Астана" и "Тобол", они слишком много позволяли соперникам. Даже давали возможность часто создавать моменты, комбинировать, бить по воротам и обыгрывать себя.

Пожелаю нашим оставшимся командам, чтобы они вышли организованными и мобильными. Здесь от каждого игрока зависит успех команды. Если друг друга вовремя не страховать и играть без взаимопонимания, то сложно будет и с такими соперниками.

Все мы ждем, что какая-то из команд выйдет в осеннюю стадию. А если пробьются обе, то вообще будет великолепно.

Прямая трансляция матчей "Кайрата" и "Шахтера" за выход в группу Лиги конференций

Напомним, "Шахтер" примет "Маккаби" в Нур-Султане. Начало матча в 19:00. А "Кайрат" сыграет с "Фолой" на выезде. Начало поединка в 23:30 по столичному времени. Обе игры состоятся 19 августа.

Ответные матчи пройдут 26 августа в Тель-Авиве и Алматы соответственно.

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