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Прямая трансляция матчей "Кайрата" и "Шахтера" за выход в группу Лиги конференций

Прямая трансляция матчей "Кайрата" и "Шахтера" за выход в группу Лиги конференций
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига конференций

Сегодня, 19 августа, алматинский "Кайрат" и карагандинский "Шахтер" проведут первые матчи за выход в группу Лиги конференций УЕФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, "горняки" на стадионе "Астана Арена" примут израильский "Маккаби" из Тель-Авива. Начало игры в 19:00 по столичному времени.

А "черно-желтые" сыграют в Люксмебурге против местного клуба "Фола". Эта встреча начнется в 23:30.

Оба матча в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

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Метки:
Кайрат ФК Шахтер ФК Лига конференций Наши в еврокубках Футбол

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