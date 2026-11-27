Пресс-служба УЕФА на странице в соцсетях посвященной Лиге конференций представила подборку вратарских сейвов в четвёртом туре общего этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Первым на видео оказалось спасение в матче "Кайрат" - "Мьельбю". Во втором тайме после розыгрыша углового у ворот шведского клуба финнский вингер алматинцев Ойва Юккола пробил в верхний угол ворот. вратарь гостей Александр Лундин перевёл мяч в перекладину.

"Надёжная игра вратарей и эффектные сейвы в 4-м туре. Какое из этих спасений впечатлило вас больше всего?" - гласит обращение к болельщикам.



Напомним, накануне алматинцы вписали новую страницу в историю клуба: на своём поле они с минимальным счётом одолели шведский клуб (1:0), одержав первую в истории победу на общем этапе еврокубков.