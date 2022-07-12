Европейский футбольный союз (УЕФА) назначил место проведения ответного матча второго отборочного раунда Лиги конференций между венгерской "Кишвардой" и казахстанским "Кайратом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Эта встреча пройдет 28 июля на стадионе "Варкерт" в Кишварде. Делегат УЕФА провел полевую инспекцию на арене в начале июня, несколько возникших недостатков нужно было устранить к концу предыдущего месяца, что и было сделано.

Напомним, первая игра команд пройдет 21 июля на Центральном стадионе Алматы.