УЕФА принял решение по матчу "Кайрата" в Лиге конференций

©ФК "Кайрат"
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Сегодня 09:13

Европейский футбольный союз (УЕФА) назначил место проведения ответного матча второго отборочного раунда Лиги конференций между венгерской "Кишвардой" и казахстанским "Кайратом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Эта встреча пройдет 28 июля на стадионе "Варкерт" в Кишварде. Делегат УЕФА провел полевую инспекцию на арене в начале июня, несколько возникших недостатков нужно было устранить к концу предыдущего месяца, что и было сделано.

Напомним, первая игра команд пройдет 21 июля на Центральном стадионе Алматы.

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Метки:
УЕФА Кайрат ФК Лига конференций

Футбол Лига конференций
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Сегодня 09:13
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