Участник еврокубков от Казахстана обнародовал заявку на матчи Лиги конференций

Петропавловский "Кызыл-Жар" обнародовал заявку на матчи с хорватским "Осиеком" в квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
Вратари
№ 1 Владимир Логиновский
№ 32 Вадим Петров
№ 41 Мирослав Лобанцев
Защитники
№ 2 Альдаир Адилов
№ 3 Олег Мурачев
№ 4 Марк Гурман
№ 5 Валерий Каршакевич
№ 15 Дмитрий Шмидт
№ 33 Матео Мужек
№ 94 Виктор Зябко
Полузащитники
№ 6 Рафаиль Оспанов
№ 8 Юрий Бушман
№ 10 Павел Яковлев
№ 11 Еркин Тапалов
№ 12 Мусса Коне
№ 18 Сергей Тихоновский
№ 19 Пабло Подио
№ 22 Георгий Иваниадзе
№ 28 Дарко Зорич
№ 77 Евгений Козлов
№ 88 Жиан дос Сантос
Нападающие
№ 7 Тимур Мульдинов
№ 9 Элгуджа Лобджанидзе
Главный тренер - Али Алиев
Напомним, что первый матч между "Кызыл-Жаром" и "Осиеком" пройдет завтра, 21 июля, в Нур-Султане. Он состоится на стадионе "Астана Арена" и начнется в 18:00 по местному времени.Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт: