Участник еврокубков от Казахстана обнародовал заявку на матчи Лиги конференций

Петропавловский "Кызыл-Жар" обнародовал заявку на матчи с хорватским "Осиеком" в квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Вратари

№ 1 Владимир Логиновский

№ 32 Вадим Петров

№ 41 Мирослав Лобанцев

Защитники

№ 2 Альдаир Адилов

№ 3 Олег Мурачев

№ 4 Марк Гурман

№ 5 Валерий Каршакевич

№ 15 Дмитрий Шмидт

№ 33 Матео Мужек

№ 94 Виктор Зябко

Полузащитники

№ 6 Рафаиль Оспанов

№ 8 Юрий Бушман

№ 10 Павел Яковлев

№ 11 Еркин Тапалов

№ 12 Мусса Коне

№ 18 Сергей Тихоновский

№ 19 Пабло Подио

№ 22 Георгий Иваниадзе

№ 28 Дарко Зорич

№ 77 Евгений Козлов

№ 88 Жиан дос Сантос

Нападающие

№ 7 Тимур Мульдинов

№ 9 Элгуджа Лобджанидзе

Главный тренер - Али Алиев

Напомним, что первый матч между "Кызыл-Жаром" и "Осиеком" пройдет завтра, 21 июля, в Нур-Султане. Он состоится на стадионе "Астана Арена" и начнется в 18:00 по местному времени.

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