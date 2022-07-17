"Твенте" и АПОЭЛ, или кто ждет казахстанские клубы в третьем раунде Лиги конференций

Определились потенциальные соперники казахстанских клубов - "Астаны", Кайрата" и "Кызыл-Жара" - в третьем квалификационном раунде Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Для этого столичному клубу нужно сначала пройти польский "Ракув". В случае успеха "Астана" в третьем раунде сыграет с победителем из следующих пар:

"Спартак" Трнава (Словакия) - Ньютаун" (Уэльс);

"Брейдаблик" (Исландия) - "Будучность" (Черногория);

"Мотеруэлл" (Шотландия) - "Слайго Роверс" (Ирландия);

АИК (Швеция) - "Ворскла" (Украина).

"Кызыл-Жару" нужно пройти хорватский "Осиек" на пути к третьему раунду, где его ожидают:

"Зиря" (Азербайджан) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль);

"Ботев" (Болгария) - АПОЭЛ (Кипр);

"Сабуртало" (Грузия) - ФКСБ (Румыния);

"Жил Висенте" (Португалия);

"Вольфсбергер" (Австрия).

"Кайрат" в случае победы над "Кишвардой" в следующем раунде встретится с:

"Твенте" (Нидерланды);

"Молде" (Норвегия) - "Эльфсборг" (Швеция);

"Рапид" (Австрия) - "Лехия" (Польша);

"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) - "Динамо" Минск (Беларусь);

"Левски" (Болгария) - ПАОК (Греция).

Добавим, что в Лиге конференций также выступает костанайский "Тобол", который вылетел из Лиги чемпионов. Чемпион Казахстана во втором раунде сыграет с гибралтарским "Линкольн Ред Импс".

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