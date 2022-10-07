Триллер в Турции и казахстанская горечь. Результаты матчей Лиги конференций

В Лиге конференций прошли матчи третьего тура группового этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, "Силькеборг" и "Вильярреал" отметились крупными победами с аналогичным счетом 5:0. А "Сивасспор" и "Балкани" устроили настоящий триллер в Турции - 3:4. Причем первыми успеха добились хозяева поля, но последнее слово осталось за гостями, которые победный гол забили усилиями Эрмала Красничи на 90+4-й минуте.

"Жальгирис" казахстанского тренера Владимира Чебурина не устоял в Ереване, проиграв "Пюнику" - 0:2.

Результаты матчей третьего тура:

Группа A

"Хартс" (Шотландия) - "Фиорентина" (Италия) - 0:3

РФШ (Латвия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) - 0:0

Группа B

"Андерлехт" (Бельгия) - "Вест Хэм" (Англия) - 0:1

"Силькеборг" (Дания) - ФКСБ (Румыния) - 5:0

Группа C

"Лех" (Польша) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - 0:0

"Вильярреал" (Испания) - "Аустрия" (Австрия) - 5:0

Группа D

"Словацко" (Чехия) - "Ницца" (Франция) - 0:1

"Кельн" (Германия) - "Партизан" (Сербия) - 0:1

Группа E

"Днепр-1" (Украина) - "Вадуц" (Лихтенштейн) - 2:2

"АЗ Алкмаар" (Нидерланды) - "Аполлон" (Кипр) - 3:2

Группа F

"Мольде" (Норвегия) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - 3:0

"Гент" (Бельгия) - "Юргорден" (Швеция) - 0:1

Группа G

"Славия" (Чехия) - ЧФР (Румыния) - 0:1

"Сивасспор" (Турция) - "Балкани" (Косово) - 3:4

Группа H

"Пюник" (Армения) - "Жальгирис" (Литва) - 2:0

"Базель" (Швейцария) - "Слован" (Словакия) - 0:2