Триллер в Турции и казахстанская горечь. Результаты матчей Лиги конференций

В Лиге конференций прошли матчи третьего тура группового этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, "Силькеборг" и "Вильярреал" отметились крупными победами с аналогичным счетом 5:0. А "Сивасспор" и "Балкани" устроили настоящий триллер в Турции - 3:4. Причем первыми успеха добились хозяева поля, но последнее слово осталось за гостями, которые победный гол забили усилиями Эрмала Красничи на 90+4-й минуте.
"Жальгирис" казахстанского тренера Владимира Чебурина не устоял в Ереване, проиграв "Пюнику" - 0:2.
Результаты матчей третьего тура:
Группа A
"Хартс" (Шотландия) - "Фиорентина" (Италия) - 0:3
РФШ (Латвия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) - 0:0
Группа B
"Андерлехт" (Бельгия) - "Вест Хэм" (Англия) - 0:1
"Силькеборг" (Дания) - ФКСБ (Румыния) - 5:0
Группа C
"Лех" (Польша) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - 0:0
"Вильярреал" (Испания) - "Аустрия" (Австрия) - 5:0
Группа D
"Словацко" (Чехия) - "Ницца" (Франция) - 0:1
"Кельн" (Германия) - "Партизан" (Сербия) - 0:1
Группа E
"Днепр-1" (Украина) - "Вадуц" (Лихтенштейн) - 2:2
"АЗ Алкмаар" (Нидерланды) - "Аполлон" (Кипр) - 3:2
Группа F
"Мольде" (Норвегия) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - 3:0
"Гент" (Бельгия) - "Юргорден" (Швеция) - 0:1
Группа G
"Славия" (Чехия) - ЧФР (Румыния) - 0:1
"Сивасспор" (Турция) - "Балкани" (Косово) - 3:4
Группа H
"Пюник" (Армения) - "Жальгирис" (Литва) - 2:0
"Базель" (Швейцария) - "Слован" (Словакия) - 0:2