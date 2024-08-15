Сегодня, 15 августа, футболисты шымкентского "Ордабасы" провели ответный матч с армянским "Пюником" на стадии третьего отборочного раунда Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Ереване, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Решающий гол на 66-й минуте забил Юсуф Отубанджо. Первая игра в Алматы закончилась победой "Пюника" - 1:0. Таким образом, армянский клуб по сумме двух игр проходит дальше. В следующем раунде подопечные Егише Меликяна сыграют с проигравшим из пары "Целе" (Словения) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия).

Напомним, еврокубковый сезон "Ордабасы" начинал в Лиге чемпионов, однако вылетел оттуда на стадии первого отборочного раунда после поражения от молдавского "Петрокуба" (0:0, 0:1). Во втором отборочном раунде Лиги конференций шымкентцы прошли люксембургский "Дифферданж" (0:1, 4:3, по пенальти - 4:3).

Ранее отмечалось, что в случае поражения "Ордабасы" от "Пюника" своего поста может лишиться главный тренер казахстанской команды Александр Седнев, подробности - тут.