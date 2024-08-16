Тренер "Ордабасы" принял судьбоносное решение после вылета из еврокубков

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Вчера 07:19 Комментарии 1
©ФК "Ордабасы"

Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев прокомментировал исход противостояния в квалификации Лиги конференций с армянским "Пюником", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz. Белорусский специалист заявил о своем уходе из клуба, который возглавлял с 2021 года.

"Ордабасы" уступил в Ереване со счетом 0:1, проиграв противостояние с общим результатом 0:2.

- Во-первых хочу поздравить "Пюник" с победой. Был очень интересный матч. Игра не была наполнена моментами, не считая концовки, потому что мы шли на риск. Насчет пропущенного гола могу сказать, что "Пюник" нашел брешь в нашей обороне. Хочу поблагодарить своих футболистов, которые отдали себя полностью, хотя и сильно волновались перед игрой. Понимали, что "Пюник" непростой соперник, но и знали, что можем пройти. К сожалению, мы не выполнили одну из задач, которая была поставлена перед нами. Команде нужна новая кровь и я уже сообщил руководству и футболистам, что я ухожу.

Это решение было принято до матча и ни в коем случае не на эмоциях. Команде нужна перезагрузка и я понимаю, что она дала мне очень многое. Здесь я нахожусь 4 года и не имею права рисковать. На данный момент мы идем в лидерах чемпионата и надеюсь, что команда справится с еще одной задачей.

- Мне послышалось или вы сказали, что вы уходите?

- Нет не послышалось. Вчера я говорил, что меня увольняют каждую неделю, поэтому решил сыграть на опережение.

Напомним, еврокубковый сезон "Ордабасы" начинал в Лиге чемпионов, однако вылетел оттуда на стадии первого отборочного раунда после поражения от молдавского "Петрокуба" (0:0, 0:1). Во втором отборочном раунде Лиги конференций шымкентцы прошли люксембургский "Дифферданж" (0:1, 4:3, по пенальти - 4:3).

Метки:
Ордабасы ФК Армения Лига конференций Футбол
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