Главный тренер косовского "Балкани" Илир Дая подвел итоги матча четвертого тура группового этапа Лиги конференций. В нем его подопечные на выезде противостояли казахстанской "Астане", передают Vesti.kz.

Матч, прошедший на "Астана Арене", завершился ничьей - 0:0. По итогам четырех сыгранных туров в активе обоих коллективов по четыре балла.

- Насколько сегодняшний результат можно назвать удовлетворительным для вашей команды?

- Прежде всего, хочу сказать, что здорово проявили себя болельщики, приехавшие сюда. Мы были очень рады, что хорошо сыграли против столь подготовленного соперника, как "Астана". Результат для нас нормальный. Мы знаем, что "Астана" - очень хорошая команда.

- Уменьшились ли шансы "Балкани" на выход в плей-офф после этого ничейного исхода?

- Мы уже второй раз выступает в групповом этапе Лиги конференций. Эти матчи дают нам много опыта. Шаг за шагом мы движемся дальше. Посмотрим, сколько очков мы наберем в двух оставшихся матчах. У нас все хорошо, ведь изначально не было цели выйти в плей-офф.

- Недавно вы обыграли загребское "Динамо" со счетом 2:0, и это назвали большой сенсацией. "Астане" тоже скоро играть с загребцами. Можете ли дать совет, как обыграть этого соперника?

- Каждой команда, играющей против "Астаны", будет очень тяжело, потому что ваш клуб очень хорошо подготовлен. Мы знаем, что в футболе игра всегда на три исхода. Если "Астана" сыграет так, как сыграла в матче с нами в Приштине (Косово), то шансы будут. Надеемся, что "Астана" наберет очки.

До конца групповой стадии командам осталось провести по две встречи. 30 ноября косовары примут у себя дома пльзеньскую "Викторию", а 14 декабря сыграют на выезде с загребским "Динамо".